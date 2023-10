E' stato ritrovato a Garlenda, dopo un giorno di ricerche, Mauro Marvaldi, l'impiegato comunale di 62 anni originario di Cesio di cui si erano perse le tracce da lunedì mattina.

Si è trattato di un allontanamento volontario: la sua auto, infatti, era stata ritrovata non lontano dalla stazione ferroviaria, in via Spontone, all'ex Italcementi. Non a caso vigili del fuoco, carabinieri e Protezione civile nella giornata di ieri avevano setacciato il complesso immobiliare che versa in stato di abbandono da decenni nel cuore della città anche con l'ausilio dell'unità cinofila.

Nel frattempo sarebbero dovuti arrivare da Pisa dei droni particolarmente sensibili con speciali sensori per sorvolare, appunto, l'ex Italcementi.

L'uomo che si trova in buono stato di salute ha chiamato al telefono il fratello Danilo per dirgli che stava bene e di andare a prenderlo.