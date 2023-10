Tpl, un bus perde i bulloni di una ruota in fondo alla provinciale del Colle di Cadibona

Ancora problemi per i mezzi di Tpl. Ieri l'autista di un bus in arrivo dalla Val Bormida, arrivato più o meno in fondo alla provinciale 29 si è accorto che qualcosa non andava. Dopo aver proceduto con cautela, arrivato in corso Ricci ha fatto scendere i passeggeri davanti Centro commerciale Il Gabbiano ed ha proseguito verso il deposito.

Prima si è fermato dal tunnel di via Vittime di Brescia per fare in controllo del bus e si è accorto che mancavo i bulloni di una delle ruote posteriori. Ha così proseguito lentamente fino a Legino (sapendo che comunque per togliere la ruota bisogna sollevarla) dove ha raggiunto il deposito di Tpl.

Ieri pomeriggio, invece, un autobus si è bloccato in via Tissoni. Il mezzo è stato sostituito con uno in arrivo dal deposito di Tpl.