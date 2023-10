Un villanovese a Filadelfia, l'opera missionaria di monsignor Isoleri diventa un volume

"Presente per oltre sessant’anni in terra americana, il sacerdote divenne un punto di riferimento per tutti, in particolare per gli italiani che in quel frangente storico emigravano massicciamente nel Nuovo Mondo - spiega il sindaco di Villanova d'Albenga Pietro Balestra - A Filadelfia Monsignor Isoleri è ricordato con grande ammirazione: li costruì una chiesa, una scuola, una struttura di accoglienza per bambine orfane. Queste e tante altre sono state le opere realizzate dal missionario, che non ha mai dimenticato le sue radici profonde, la famiglia di origine e la 'sua' Villanova. Sono grato alle autrici per la loro opera che riconsegna al presente una figura esemplare di cui siamo orgogliosi, che non va dimenticata e che anche le giovani generazioni devono conoscere".