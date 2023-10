Allerta meteo il 23 ottobre: la situazione scuole nella nostra provincia

Prosegue il maltempo in Liguria, con Arpal che ha emanato l'allerta per piogge diffuse e temporali (LEGGI ARTICOLO).

Questa la situazione per quanto riguarda l'apertura delle scuole per la giornata di domani, martedì 24 ottobre.

Nei Comuni compresi all'interno della zona A (lungo la costa da Andora fino a Noli e relativo entroterra) essendo allerte gialla, scuole tutte aperte. In corso le valutazioni per gli altri comuni, nei quali nelle prossime ore scatterà l'allerta arancione.

Savona: scuole aperte con ingresso posticipato alle ore 9 (salvo proroga allerta). "Sospensione dell'attività didattica in presenza di tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado compresi gli asili nido, il Campus universitario di Legino e dell'ITS, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche. Per consentire il regolare afflusso degli studenti in condizione di sicurezza lo svolgimento delle lezioni presso le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, la scuola edile, il Campus universitario ed ITS potrà riprendere a decorrere dalle ore nove del giorno 24 ottobre 2023" viene spiegato nell'ordinanza del sindaco Marco Russo.

L'ordinanza emessa prevede inoltre: la sospensione di ogni manifestazione a carattere commerciale, sportivo o del tempo libero in area pubblica; la chiusura dei cimiteri di Zinola, Santuario e San Bartolomeo del Bosco; il divieto di utilizzo dei sottopassi pedonali; la chiusura totale del parcheggio pubblico di via Piave nonché la chiusura parziale del posteggio pubblico di piazza del Popolo (limitatamente a una fascia di 10 metri lungo l’argine del Letimbro) l’interdizione alla sosta da parte di veicoli o persone nella piazzetta di via Pizzuta sovrastante l'omonimo rio; l’interdizione e la chiusura del Parco Marabotto.

Albisola Superiore: scuole aperte con ingresso posticipato alle ore 9.00.

Albissola Marina: scuole aperte con ingresso posticipato alle ore 9.00.

Celle Ligure: scuole aperte. Riunitosi il Centro Operativo Comunale C.O.C. alle ore 13.45, per il giorno 23 ottobre a partire dalle ore 20.00 e sino al termine dell'allerta arancione il sindaco Caterina Mordeglia dà atto: della chiusura della palestra della Scuola Primaria e della palestra Scuola Secondaria di Primo Grado; del Centro Mezzalunga; dei sottopassi dei Piani; del sottopasso del Centro Storico; in caso di necessità del Campo Sportivo, Stadio Olmo Ferro, Palazzetto dello Sport e Bocciofila; del regolare svolgimento delle attività didattiche ed educative nelle scuole di ogni ordine e grado.

"Inoltre comunico che è stata trasmessa PEC ad ANAS e sarà presente un presidio presso il Rio S.Brigida per la durata dell'Allerta Arancione" ha precisato la prima cittadina cellese.

Sassello: scuole aperte

Stella: scuole aperte

Vado Ligure: scuole aperte

Val Bormida: scuole aperte

Varazze: scuole aperte dalle ore 9.00. Il sindaco Luigi Pierfederici ha emanato un'ordinanza: sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado nell'orario dell'allerta arancione e fino alle ore 9:00 del 24 ottobre per garantire la sicurezza del trasporto degli alunni anche con mezzi privati; posticipo di un'ora degli orari di partenza degli scuolabus relativi ai servizi della scuola secondaria, delle scuole primarie e delle scuole dell'infanzia; chiusura di tutti i plessi sedi di servizi educativi, della biblioteca e delle strutture sportive, dalle ore 20:00 del 23 ottobre alle 09:00 del 24 ottobre per allerta arancione; la chiusura dei mercati e dei cimiteri ricadenti nel territorio del Comune di Varazze dalle ore 20:00 del 23 ottobre alle 08:00 del 24 ottobre per allerta arancione; chiusura delle seguenti viabilità in corrispondenza dei tratti interessati dai movimenti franosi, negli orari di allerta arancione: Via Monte Beigua, in Località Ferraie; via Deserto. Alle Società: Anteo s.r.l. via Onorato Vigliani, 143D — Torino, di attuare tutte le previste misure di autotutela nel sub distretto TIC e di adottare tutti i provvedimenti a tutela dell'incolumità delle maestranze e degli addetti alla cantieristica nelle zone perimetrate "zona rossa" dal Piano di Bacino del torrente Sanda (Rio Rianello e Rio Cucco) per potenziale pericolo di allagamento; Lusben srl — piazza dei Maestri d'Ascia, 24 — Varazze, attuale concessionario delle aree demaniali degli ex cantieri Baglietto, di adottare tutti i provvedimenti a tutela dell'incolumità delle maestranze e degli addetti alla cantieristica nelle zone perimetrate "zona rossa" dal Piano di Bacino del torrente Sanda (Rio Rianello e Rio Cucco) per potenziale pericolo di allagamento.

"Il sindaco avverte che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva fatte salve eventuali proroghe determinate dal prolungamento delle medesime condizioni di allerta arancione per le quali si intende automaticamente prorogata negli stessi termini e alle stesse condizioni" puntualizza Pierfederici.