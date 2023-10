Maltempo, Liguria ancora in allerta per piogge diffuse e temporali

E stata confermata l’allerta gialla per temporali sulle zone B, C, D, E dalle 17 di oggi, lunedì 23 ottobre. Seguirà un’allerta arancione dalle 20 di oggi sempre sulle zone B, C, D, E. Da mezzanotte, allerta gialla per temporali anche sulla zona a (ponente) fino alle 15:00 di domani, martedì 24 ottobre.

Il dettaglio: zona A: allerta gialla per temporali dalla mezzanotte alle 15:00 di domani, martedì 24 ottobre.

Zona B: allerta gialla per temporali dalle 17:00 alle 20:00 di oggi, lunedì 23 ottobre. Seguirà l'allerta arancione dalle 20:00 alle 8:00 di domani, martedì 24 ottobre. poi gialla fino alle 15:00.

Zona C

- bacini piccoli e medi: allerta gialla per temporali dalle 17:00 alle 20:00 di oggi, lunedì 23 ottobre. Seguirà l'allerta arancione fino alle 13:00 di domani, martedì 24 ottobre. I piccoli saranno in gialla per temporali fino alle 18:00, mentre i medi permarranno in arancione fino alle 18:00 e successivamente passeranno in gialla fino a mezzanotte.

- bacini grandi: allerta gialla dalle 20:00 di oggi, lunedì 23 ottobre, alle 6:00 di domani, martedì 24 ottobre. Seguirà arancione fino alle 18:00, poi gialla fino a mezzanotte.

Zona D

- bacini piccoli e medi: allerta gialla per temporali dalle 17:00 alle 20:00 di oggi, lunedì 23 ottobre. Seguirà allerta arancione dalle 20:00 alle 6:00 di domani, martedì 24 ottobre, poi gialla fino alle 15:00.

- bacini grandi: allerta gialla dalle 20:00 di oggi, lunedì 23 ottobre, alle 6:00 di domani, martedì 24 ottobre.

Zona E

- bacini piccoli e medi: allerta gialla per temporali dalle 17:00 alle 20:00 di oggi, lunedì 23 ottobre. Seguirà allerta arancione dalle 20:00 alle 13:00 di domani, martedì 24 ottobre, poi gialla fino alle 15:00 nei piccoli e fino alle 18:00 nei medi.

- bacini grandi: allerta gialla dalle 20:00 di oggi, lunedì 23 ottobre, alle 18:00 di domani, martedì 24 ottobre.