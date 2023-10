Cisl, Roberto Sechi nella segreteria regionale della FISTel

Il consiglio generale della FISTel Liguria, la federazione della Cisl che si occupa dell'informazione, dello spettacolo e delle telecomunicazioni, ha eletto all’unanimità il prof. Roberto Sechi, dipendente del Teatro Carlo Felice di Genova, quale membro della Segreteria regionale.

“La presenza di dirigenti e delegati del Settore del mondo dello Spettacolo in seno al Consiglio generale e alla Segreteria regionale della FISTel è un elemento importante e indispensabile al fine di tutelare al meglio i lavoratori di questo settore presenti in Liguria”, si legge nella nota del sindacato, che nella stessa giornata ha organizzato un corso di formazione rivolto ai propri dirigenti e delegati, per approfondire le competenze della rappresentanza aziendale e unitaria sui posti di lavoro.

“La formazione è un aspetto indispensabile per un'organizzazione che vuole essere in grado di alimentare una rappresentanza sindacale che sappia raccogliere la fiducia degli iscritti e dei lavoratori, che sappia puntare sulle relazioni, sulla presenza nelle aziende e sulla capacità di cogliere le esigenze e i problemi dei lavoratori in un contesto sociale e lavorativo in continuo cambiamento”, spiega Giorgio Merlino, segretario generale FISTel Liguria.