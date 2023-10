Andora punta sull'olio Evo per promuovere il territorio all'assemblea nazionale Anci a Genova

Dopo il Salone Nautico di Genova, un'altra vetrina importante per Andora che domani, 25 Ottobre, dalle 11.30, sarà protagonista, unico comune della provincia di Savona, dello spazio espositivo all’ingresso della fiera, denominato “Accoglienza ligure”, in cui i Comuni liguri metteranno in vetrina le eccellenze dei propri territori. Andora ha scelto l'olio Evo.

“Per l'occasione sarà realizzata una degustazione di Olio Evo Dop - ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis - Sarà proiettato un video su Andora e distribuiremo delle piccole bottigliette d'Olio Evo Monocultivar Taggiasca prodotte dal frantoio fratelli Morro che opera sul territorio da più di cento anni. Il tutto per promuovere la nostra Andora che, oltre alle attrattive balneari, ha un patrimonio straordinario nei prodotti della sua piana agricola e in un entroterra accogliente tutto l'anno, grazie al clima mite e ad una enogastronomia tipica, con prodotti d'eccellenza dell'orto, l'olio Evo, il Basilico Genovese DOP e la cipolla Belendina per cui abbiamo proposto ed ottenuto il presidio Slow Food. Ringrazio Anci Liguria per la preziosa collaborazione, Comune di Genova e Regione Liguria per l'accoglienza in questo spazio che dà il benvenuto a tutti i partecipanti all'Assemblea Nazionale ANCI e ci offre quindi grande visibilità" -conclude Demichelis.

Lo spazio Accoglienza Ligure vedrà protagonisti oltre all'Olio Evo di Andora, altri importanti comuni liguri con altrettanti prodotti come Recco con la focaccia di Recco igp; lo sciroppo di rose, marmellata e gelatina (Fascia); amaro Camatti (San Colombano Certenoli); formaggetta cabannina slow food e birra di Busalla artigianale (Savignone); composta di cipolle di Zerli (Ne); olio dop, soffritto olio-capperi-acciughe-pinoli-stoccafisso de.co., farinata onegliese, pizza dell’Andrea (Imperia); velluti tessuti a mano (Zoagli); la sedia chiavarina.