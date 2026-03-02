Regione Liguria, il nuovo capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è Nicola Merolla

E' Nicola Merolla, 41 anni e con una laurea magistrale in Scienze di governo e della comunicazione pubblica - comunicazione istituzionale e politica, il nuovo capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale della Liguria.

La nomina è avvenuta al termine di una selezione effettuata con un bando pubblico, ottenendo anche il parere favorevole dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, e da ieri (1 marzo, ndr) ricopre ricopre il ruolo di portavoce ufficiale del presidente dell’Assemblea legislativa Stefano Balleari.

Barese di nascita e genovese d'adozione, Merolla, oltre ad aver maturato importanti esperienze politico-istituzionali, ha all'attivo anche workshop, seminari e master di settore. Il suo compito sarà quindi anche di supporto alla presidenza dell'assemblea nelle attività e nei rapporti istituzionali, nelle relazioni esterne e con gli altri Organi della Regione e curando, altresì, tutte le funzioni legate al cerimoniale e all'organizzazione degli eventi.

"Questo incarico, rimasto vacante nell'ultimo anno, darà slancio e ulteriore impulso alle attività e alle iniziative assunte dal Presidente nel contesto dei lavori dell'Assemblea Legislativa" affermano dalla Regione.



