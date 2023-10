Icose Zuccarello, dalla Provincia la diffida per rilascio di emissioni di ossido di carbonio oltre i limiti

Rilascio di emissioni di ossido di carbonio oltre i limiti consentiti nella “Cava Isola”: la Provincia di Savona diffida Icose con un atto formale. Il provvedimento è scattato a seguito di sopralluoghi effettuati presso la cava da parte di ARPAL che ha rilevato il mancato rispetto di specifiche normative.

Nonostante alcune misure correttive, l’azienda non ha rispettato le prescrizioni relative alle emissioni previste dall'Autorizzazione Unica Ambientale n. 2019/4571 del 28/11/2019, anche se non sono state segnalate situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente, che costituirebbero presupposto per l’adozione della contestuale sospensione dell’autorizzazione.

In seguito all’atto di diffida notificato, Icose deve ora eseguire un monitoraggio entro 60 giorni lavorativi, registrando specifici parametri e inviando i risultati ad ARPAL e alla Provincia di Savona. In caso di ulteriori violazioni, potrebbero essere applicati provvedimenti, compresa la sospensione dell'autorizzazione.

Fumi, odori e immissioni sono da tempo al centro delle contestazioni di cittadini e comitati nelle valli Pennavaire e Neva.