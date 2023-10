Screening per la prevenzione del tumore al colon retto: gratuità estesa fino ai 74 anni

“Con una delibera, la Giunta regionale ha dato il via libera all’estensione fino ai 74 anni d’età per effettuare lo screening gratuito per la prevenzione del tumore al colon retto. Si è dato dunque seguito al documento che avevo presentato in Consiglio regionale e che era stato approvato all’unanimità dall’Assemblea lo scorso 21 dicembre. In Liguria, infatti, il test veniva eseguito gratuitamente solo fino ai 69 anni. Ogni tre minuti in Europa una persona muore a causa di tumore al colon retto ed è fondamentale individuare questo tipo di neoplasia precocemente per poterla trattare con successo. Il test di screening del sangue occulto nelle feci, che individua tracce di sangue invisibili a occhio nudo, ha permesso di identificare il tumore nell’8,46% dei cittadini fra i 50 e i 69 anni con una percentuale che triplica fono al 21,69% se il test si effettua su chi ha più di 70 anni”.

Lo dice in una nota Mabel Riolfo, consigliere regionale della Lega.