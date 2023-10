L’olio Evo di Andora all’Assemblea Nazionale Anci a Genova, il sindaco: “Un successo”

Successo e grande interesse per la degustazione di Olio Evo Dop, proposta all'Assemblea Nazionale dell'Anci dal Comune di Andora nello spazio Accoglienza ligure”, organizzato da Anci Liguria, Regione Liguria e Comune di Genova.

Dopo il Salone Nautico, un'altra vetrina importante per Andora che a Genova ha puntato sulla promozione delle eccellenze dei propri territori, distribuendo anche piccole bottigliette di Olio Evo, personalizzate con il nome di Andora, alle centinaia di sindaci e amministratori provenienti da tutta Italia che hanno partecipato all'evento organizzato dal comune ligure.

“La degustazione di Olio Evo Dop ha avuto grande successo e abbiamo potuto verificare grande interesse verso l'alta qualità e le caratteristiche del nostro prodotto - ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis - Sono state distribuite bottigliette d'Olio Evo Monocultivar Taggiasca prodotte dal frantoio fratelli Morro che opera sul territorio da più di cento anni. Il tutto per promuovere la nostra Andora che, oltre alle attrattive balneari, ha un patrimonio straordinario nei prodotti della sua piana agricola e in un entroterra accogliente tutto l'anno, grazie al clima mite e ad una enogastronomia tipica, con prodotti d'eccellenza dell'orto, l'olio Evo, il Basilico Genovese DOP e la cipolla Belendina per cui abbiamo proposto ed ottenuto il presidio Slow Food. Ringrazio Anci Liguria per la preziosa collaborazione, Comune di Genova e Regione Liguria per l'accoglienza in questo spazio che dà il benvenuto a tutti i partecipanti all'Assemblea Nazionale ANCI e ci ha offerto grande visibilità " .

Demichelis sottolinea anche i temi trattati a Genova nelle varie riunioni. "L'Assemblea Nazionale ANCI è stata anche un importante momento di confronto fra sindaci - ha dichiarato - attraverso l'ANCI, chiediamo con forza semplificazioni amministrative per realizzare più velocemente le opere pubbliche, garanzie sui tempi dei fondi PNRR, sostegni per famiglie e per le imprese in questo delicato momento economico" - ha concluso il sindaco Mauro Demichelis.

Il comune di Andora ringrazia per la collaborazione per la degustazione di Olio Evo Dop di Andora il Consorzio del Basilico Genovese DOP.