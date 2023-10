Vigili del fuoco mobilitati nella notte per un incendio divampato all'interno di un negozio di ceramiche ad Albisola Superiore.

L'allarme è stato lanciato attorno alle 3 in via Alessandria e la macchina del pronto soccorso si è subito attivata.

Le cause sono ancora in via di accertamento, ma secondo quanto riferito, le fiamme sarebbero state generate dal cortocircuito di un lampadario.