Alessandra candidata agli MTV Awards: l'evento è rimandato, lei si consola con una nuova canzone

La nostra "Queen of Kings" Alessandra Mele ha ricevuto la nomination agli MTV Europe Music Awards 2023, il prestigioso riconoscimento ai migliori prodotti musicali dell’anno organizzato dall’emittente musicale multinazionale MTV.

L’evento, che avrebbe dovuto andare in scena a Parigi con un mega evento il prossimo 5 Novembre al Palazzo delle Esposizioni Paris Nord Villepinte, è stato annullato a causa della guerra scoppiata tra Israele e Palestina.

“Data la volatilità degli eventi a livello mondiale – spiegano gli organizzatori sul sito ufficiale MEMA -, abbiamo deciso di non andare avanti con gli MTV EMA del 2023. Una scelta legata all’eccesso di prudenza nei confronti delle migliaia di dipendenti, membri della troupe, artisti, fan e partner che viaggiano da ogni parte del mondo per dare vita allo show”. Visti gli eventi devastanti, gli organizzatori non hanno ritenuto quindi di proseguire e danno l’appuntamento direttamente a novembre 2024.

Alessandra è stata candidata agli MTV Awards nella categoria “Best Nordic Act”, insieme a Käärijä, Loreen, Swedish House Mafia e Zara Larsson ed è ancora possibile votarla QUI entro il 31 ottobre.

Un altro successo per la spumeggiante Alessandra che da Cisano sul Neva è volata sul tetto del mondo, prima vincendo la sessantunesima edizione del Melody Grand Prix in Norvegia lo scorso febbraio, poi conquistando un ottimo quinto posto, appena dopo Marco Mengoni, a Eurovision Song Contest 2023, e ora anche la candidatura ai prestigiosi MTV Awards.

Nel frattempo, la cantautrice non si ferma un attimo e viaggia in continuazione per partecipare a concerti e show europei. Tra un volo e un’esibizione, in attesa del tour europeo che la vedrà anche in Italia, a Milano, ha trovato il tempo per nuovi progetti: una nuova canzone che uscirà a breve… e che coronerà il sogno di cantare in italiano.