Convocazione della commissione sulla sanità, Pasa: "Sorpreso che solo i consiglieri di Savona l'abbiano chiesta”

La sanità resta un tema “caldo” nel savonese. I gruppi di minoranza di Palazzo Sisto, 5Stelle, Andare Oltre, Lista Schirru sindaco, Toti per Savona, Lega e Fratelli d'Italia, hanno chiesto la convocazione di una nuova commissione consiliare, a cui invitare anche l'assessore Gratarola, preoccupati per la “grave situazione della sanità”.

Una richiesta che ha creato un certo imbarazzo politico nel centrodestra e su cui interviene il segretario della Camera del Lavoro Andrea Pasa.

“I consiglieri regionali di maggioranza della provincia di Savona che erano presenti alla riunione in Provincia per la costituzione del tavolo sullo Sviluppo economico il 3 febbraio scorso, unitamente a tutti i parlamentari eletti in Liguria- afferma Pasa - si erano presi l'impegno anche attraverso il presidente della provincia di convocare una riunione del un Tavolo sullo sviluppo economico con l'assessore alla Sanità Gratarola".

"Da quando si è insediato - prosegue Pasa - l'assessore non ha mai ha incontrato i sindacati confederali della provincia di Savona, cosa che chiediamo da tempo, dal 3 di febbraio questo impegno non si è ancora realizzato. Rispetto alla drammatica situazione in cui versa la sanità nel nostro territorio. Penso che sia uno dei temi di maggiore sofferenza della Regione".

"Noi vogliamo la situazione migliori e non per polemizzare e basta- aggiunge il segretario della Camera del Lavoro - Abbiamo delle proposte che sono anche all'interno del documento sottoscritto da tutti i sindaci della Val Bormida, Cgil , Cisl e Uil, dal Comitato sanitario locale della Val Bormida e pensiamo di poter dare un grande contributo al miglioramento di una situazione che, ripeto ancora una volta, è sotto gli occhi di tutti. E' drammatica e rischia di precipitare con le poche risorse che il governo mette in campo con tutti i presidenti di Regione che hanno contestato”.

Pasa parla poi della richiesta della Commissione sanità a cui la minoranza ha chiesto di invitare la Regione. “Io non sono sorpreso che ci siano dei gruppi consiliari comunali a Savona – conclude Pasa - anche dello stesso colore della Regione che chiedono la commissione straordinaria. Semmai sono sorpreso di chi ancora queste cose qui non le chiede e non le pretende”.