Alla Ubik la conferenza dal titolo: “Ipnosi e suggestione di massa" con il dott. Ferruccio Gobbato

Iniziativa in collaborazione con l'associazione ContiamoCi.

L’ipnosi ha sempre goduto di un’aura di mistero e misticismo, sebbene sia una disciplina ormai consolidata, le cui basi scientifiche sono relativamente ben conosciute da un’ottantina di anni, ed è molto utilizzata per la cura di disturbi psicologici. Purtroppo, non è usata solo per quello: la comunicazione pubblica è spesso improntata alla suggestione più che alla persuasione razionale. In questo incontro divulgativo gratuito illustreremo la storia dell’ipnosi e il suo uso moderno in terapia. Accenneremo anche al suo uso negativo e a come i mass media possano veicolare, magari in perfetta buona fede, messaggi che con l’informazione hanno poco a che fare e che invece hanno molto a che fare con fenomeni che possiamo definire a tutti gli effetti ipnotici.