Elezioni Toirano, Marco Bertolotto prepara il ritorno: "Necessario rimettere il Comune in armonia ed equilibrio con la vita quotidiana"

"Ci stiamo lavorando, anche se è ancora presto". Marco Bertolotto non si nasconde, con tutta probabilità sarà candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Toirano.

"Toirano da tanti anni è fermo e nella quotidianità c'è una lamentela generale - spiega il diretto interessato ai microfoni di Savonanews - gli uffici non sono efficienti, il paese è abbandonato e non ci sono prospettive. Un po' di persone mi hanno chiesto di metterci insieme, devo dire che c'è parecchia spinta da questo punto di vista".

Per l'ex primario del Centro di Terapia del Dolore e Cure Palliative di Asl 2 si tratterebbe di un ritorno al passato: ha infatti già guidato il comune toiranese dal 1995 al 1999 e dal 1999 al 2004.

"Una priorità per Toirano? Il decoro del paese, che che è praticamente in una condizione di abbandono, anche se quando ci sono tante cose, diventa difficile stilare delle priorità - prosegue - Un'altra è sicuramente la presenza in Comune da parte degli amministratori, non ci sono mai: il sindaco dedica mezza giornata alla settimana al Comune, le persone hanno bisogno di una presenza e gli uffici di essere seguiti. I Comuni piccoli sono così, ci devi stare tanto dietro. La struttura amministrativa è quella che è e quindi gli amministratori devono sostenerla: se non ci sono, diventa un problema".

Bertolotto, inoltre, non sembra avere dubbi in merito ad una necessità per il paese: "L'emergenza è quella di rimettere il Comune in una condizione di armonia ed equilibrio rispetto alla vita quotidiana, poi da lì partiranno anche le idee".

Impossibile parlare di Toirano e non affrontare il tema delle grotte: "Una grande risorsa che in questi anni ha visto abbattersi drasticamente il numero dei visitatori - il pensiero dell'ex primario - anche lì c'è da fare un grosso lavoro. Le grotte hanno bisogno di grande investimento".

Nessuna fretta in merito ai tempi per l'annuncio della candidatura "Con l'anno nuovo. In questo momento siamo circa una trentina di persone che si riunisce per capire quali siano le criticità del paese e quali possono essere le opportunità, soprattutto legate ai temi nuovi come il rapporto tra l'uomo e l'ambiente. Uno dei temi grandi della vallata, ad esempio, è quello dell'acqua, Toirano in passato non ha mai avuto problemi di carenza e quest'anno ci sono stati: bisognerà lavorarci".