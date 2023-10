Piano socio sanitario, oggi i Comitati del territorio saranno ascoltati nella Commissione regionale

Sono il Comitato Amici del San Paolo di Savona, il Comitato nascere a Pietra, Il Comitato per la difesa sanità locale (Val Bormida), il Comitato permanente dei cittadini dell'Intemelio e per la difesa e potenziamento dei servizi sociosanitari e del San Charles i soggetti che questo pomeriggio sono stati convocati in audizione alla Commissione sanità della Regione, dove si sta discutendo il Piano socio sanitario regionale 2023-2025.

Punti nascite, reparti in affanno e problemi come il reperimento del personale sono alcuni dei temi che verranno affrontati in Commissione. Nel frattempo a Savona i consiglieri comunali di opposizione hanno chiesto la convocazione di una nuova Commissione monotematica sulla sanità a Savona, e in particolare sull'ospedale San Paolo, con l'assessore Gratarola, i consiglieri regionali eletti nel Savonese e e il commissario dell'Asl2. Sulla richiesta di convocazione interviene il presidente della Commissione regionale Sanità Brunello Brunetto.

“Che la situazione a livello nazionale sia complicata è inutile nasconderlo – dichiara Brunetto - e che a livello regionale ci siano problemi di risorse è altrettanto evidente. La Regione sta facendo il possibile. Nella richiesta di audizione avanzata dalla minoranza consigliere di Savona viene citato il precedente della commissione del 26 aprile che era un giorno coincidente, con la seduta della Commissione Sanità in Regione che presiedo e ne avevamo fatto comunicazione".

"Era quindi un impegno istituzionale - prosegue Brunetto - e il rispetto delle persone passa anche dal rispetto della veridicità. Che poi il consigliere Arboscello avesse preferito non partecipare alla Commissione Sanità in Regione e andare alla Commissione a Savona è stata una sua libera scelta. Che questa richiesta di convocazione arrivi dalla minoranza è curioso e ci può stare in una querelle che è stata enfatizzata”.

Brunetto passa poi alla Commissione programmata oggi con l'audizione dei Comitati. “Combinazione è stata programmata la Commissione Sanità regionale che io presiedo – prosegue Brunetto - e alla quale sono stati invitati i comitati che ne hanno i requisiti, cioè costituiti con un atto notarile di costituzione. Fra questi c'è anche il Comitato Amici del San Paolo che sarò ben lieto di ascoltare e al quale verranno poste domande dai componenti della Commissione".

"£Per ciò che riguarda la Commissione del Comune di Savona - conclude Brunetto - credo che pre-allertare prima sulla data di convocazione e verificare gli impegni e la disponibilità mia e dell'assessore regionale. Sarebbe un gesto di bon ton e di collaborazione operativa".