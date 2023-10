Andora, eletto il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi: Andrea Mognaschi confermato "sindaco"

E' stato riconfermato come "Sindaco dei Ragazzi" di Andora Andrea Mognaschi, 13 anni, della classe 3A della scuola media "Benedetto Croce". Suo braccio destro, come vicesindaco, è stato proclamato Andrea Sepe, 13 anni, della classe 3C.

Dopo le elezioni dei 16 consiglieri avvenute la scorsa settimana, questa mattina i ragazzi, alla presenza del sindaco Mauro Demichelis, dell'assessore Maria Teresa Nasi e del presidente del Consiglio Comunale Daniele Martino, si sono riuniti nella Sala Consiliare di Palazzo Tagliaferro e hanno designato il primo cittadino dei ragazzi andoresi, in quello che è stato l’atto di esordio del nuovo Consiglio Comunale.

Andrea Mognaschi ha ricevuto la fascia tricolore direttamente dal sindaco Demichelis, che si è complimentato personalmente con tutti i neo consiglieri. In questo modo, l’Amministrazione conferma la sua vicinanza ai giovani, dando la possibilità ai ragazzi di esprimersi su tematiche ambientali e attività culturali, didattiche, ricreative e sportive, facendo proposte pratiche e concrete.

“I ragazzi riuniti nel loro Consiglio Comunale sono la più bella lezione di educazione civica che ci possa essere - ha dichiarato il primo cittadino andorese, dopo avere consegnato la fascia tricolore al neo eletto sindaco dei ragazzi - E’ stato un piacere seguire lo spoglio. Abbiamo potuto verificare l’interesse e l’entusiasmo dei nostri ragazzi: da loro mi aspetto molte proposte per rendere Andora e la scuola sempre più a misura delle esigenze delle giovani generazioni. Ringrazio il dirigente scolastico Michele Formica per aver accolto il progetto e le docenti per il loro impegno quotidiano di promozione dell'educazione civica fra gli studenti”.

Andrea Mognaschi si è dichiarato felice dell’elezione e pronto a lavorare con tutti gli eletti per fare proposte concrete. Andrea Sepe ha ringraziato sottolineando come il Consiglio Comunale dei Ragazzi sia una bella opportunità data agli studenti per esprimersi su temi molto importanti.

Soddisfazione è stata espressa da Daniele Martino, presidente del Consiglio Comunale con delega alle Politiche Giovanili: “Per la quinta volta, si realizza in maniera concreta il desiderio del nostro sindaco Mauro Demichelis di dare voce alle richieste e alle intenzioni, ai bisogni e alle speranze dei giovani di Andora. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, infatti, è il raccordo forte e concreto che unisce gli studenti del paese al Consiglio Comunale 'dei grandi'. Si tratta di un elemento fondamentale, che consolida il senso di appartenenza della nostra coesa e magnifica comunità. Desidero inoltre ringraziare il preside dott. Michele Formica per il grande sostegno dato a questa iniziativa e i colleghi delle medie che hanno permesso, durante le loro preziose e ottime lezioni, le votazioni del Consiglio Comunale. Infine, ribadisco il supporto in questa attività da parte dell’assessore all'Istruzione e preside emerito Maria Teresa Nasi, interesse che si conferma una costante del suo agire pluridecennale per i Giovani Andoresi” ha concluso il presidente Martino.