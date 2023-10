Hotel Miramare Noli: una storia di Famiglia lunga 100 anni

Dal 1923 al 2023. Cent’anni passati in un lampo. Il 14 Aprile 1923 la famiglia Ganduglia acquistava la proprietà del fortilizio municipale detto "Bastione del Portello" o dello "Sperone", risalente al 15esimo secolo divenuto poi Albergo con ristorante nonché dimora storica notificata dalle Belle Arti; un vero e proprio punto di riferimento per i visitatori già in tempi antichi.

A seguito di progressive ristrutturazioni e di nuove acquisizioni, Hotel Miramare dispone oggi di 25 camere ed altre soluzioni ricettive (suites, appartamenti e mini-appartamenti).

Quattro generazioni si sono succedute alla guida dello storico Hotel di Noli, collocandosi di diritto tra le dinastie più longeve del settore sul nostro territorio.

Dal fondatore-pioniere “Nonno Riccardo”, passando per il sig. Bruno e la moglie Liliana (già nominata negli anni 70 Signora dell'Ospitalità dalla Camera di Commercio), poi coi figli Annarita e Riccardo Ganduglia ed arrivando ad oggi, con Bianca e Matteo. La proprietà non è mai cambiata.

“Questa è la Nostra Casa: abbiamo sempre investito per poter fornire ai nostri Clienti un soggiorno di qualità, trasferendo ai nostri figli gli stessi valori di accoglienza, cura dell'edificio e, soprattutto, dell'ospite” esordiscono i fratelli Riccardo ed Annarita Ganduglia, in prima linea già dall'estate del 1989 e che da qualche anno hanno lasciato la direzione ai figli Bianca e Matteo

“Celebreremo questo importante anniversario per tutto il prossimo anno attuando iniziative e promozioni dedicate al Centenario” afferma Bianca Ganduglia, che continua “siamo ben consapevoli dell'importanza storica delle nostra struttura e ci stiamo impegnando quotidianamente per migliorarla e poter regalare ai nostri clienti un'offerta turistica rilassata, gentile e sempre al passo con le nuove tendenze, dalle scelte plastic-free a quelle di prodotti a km zero, all'attenzione per le intolleranze alimentari già a partire dalla prima colazione”.

“Siamo davvero emozionati per il Centenario: è la nostra storia, la nostra casa...siamo Noi!” conclude Matteo Scotolati, “Tutto questo ci motiva per nuove sfide e nuovi obiettivi futuri; con il nostro Hotel e grazie a tutto il nostro prezioso Staff, vogliamo creare ed essere un valore aggiunto per il nostro spettacolare territorio. Noli è una “perla” che va valorizzata sempre più anche “fuori stagione”, con la scoperta consapevole e rispettosa del suo incredibile entroterra e favorendo sempre più inziative culturali e sportive di livello. Noi ci siamo!”

La storia è vincente ed il futuro è già qui.

Tanti Auguri Hotel Miramare.

Fotogallery :

- Anno1950_ Ritratto di famiglia con il fondatore "Nonno Riccardo" (a sx), la moglie i piccoli fratelli Bruno ed Egle (in centro)

- Anno1970_ Liliana e Bruno supervisionano il matrimonio dei coniugi Figoni, famiglia di storici collaboratori dell' Hotel

- Anno 1961_ Noli e l' Hotel Miramare in piena stagione