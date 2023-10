Savona, la palazzina del Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico Savonese intitolata ad Antonino Ruello

Il Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese Spa, in data odierna, nel corso di una cerimonia tenutasi presso la sede aziendale, ha provveduto all’intitolazione della palazzina uffici di via Caravaggio 1 al proprio compianto direttore generale ing. Antonino Ruello, scomparso prematuramente nel 2006 dopo aver ricoperto tale carica dal 1997.

“Adempì alla propria funzione con grande capacità manageriali ed encomiabile impegno - spiegano dalla direzione -, è stato assolutamente determinante alla crescita di quella cultura aziendale che ha consentito alla Società di diventare un efficace gestore del Servizio Idrico Integrato per i propri Soci e per i propri utenti”.

Alla presenza del figlio Andrea, delle autorità locali, della direzione, dei dipendenti e delle maestranze, si è data scopertura della targa commemorativa a lui dedicata.