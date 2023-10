Meteo, inizio di novembre all'insegna del maltempo: Arpal emette un avviso

Sarà un inizio di novembre ancora all'insegna del maltempo, con le belle giornate come quella odierna (31 ottobre, ndr) destinate a essere un effimero passaggio in questa settimana.

Secondo le previsioni del Centro Funzionale di Protezione Civile della Regione Liguria, infatti, fino alla giornata di giovedì è lecito attendersi poco alla volta un peggioramento delle condizioni meteo su tutto l'arco ligure. Con questa premessa Arpal ha emanato un avviso meteo.

Scendendo nel dettaglio, quest'oggi, 31 ottobre, la nostra regione sarà interessata da una spiccata ventosità con locali rinforzi dei venti meridionali intorno ai 40-50 km/h, particolarmente sulle coste. Mare fino ad agitato con mareggiate per onda da Sud-Ovest in allungamento (8-10 secondi) in particolare sul Levante, dove saranno possibili mareggiate anche intense.

Per quanto invece riguarda domani, 1 novembre, il passaggio di un veloce disturbo in quota determinerà un aumento dell'instabilità da metà giornata con possibili locali rovesci o temporali più insistenti sul Levante. Dalla serata bassa probabilità di fenomeni forti su quasi tutti i settori escluso quello dei bacini padani di ponente (D) con possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali o rii. Per quanto riguarda i venti, saranno in rinforzo dal tardo pomeriggio fino a forti sui settori di medio-levante e levante.

Il peggioramento più deciso è quindi atteso per giovedì 2 novembre, con alta probabilità di temporali sui settori di medio-levante e levante causati dal transito di un'intensa perturbazione che porterà su tutta la regione spiccata instabilità. Venti da sud e sud-ovest fino a burrasca con raffiche quasi ovunque; deciso aumento del moto ondoso con mare agitato e localmente molto agitato dal pomeriggio: previste mareggiate anche intense per onda da sud-ovest.