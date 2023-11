Albenga, veleno per topi lasciato in un vicolo del centro storico: "Un pericolo per cani, gatti e persone"

"Nella giornata di ieri, si è verificato un episodio increscioso. Qualcuno, forse infastidito dalla presenza di ratti, ha pensato bene di fare da se e, senza segnalare la circostanza alle autorità competenti, ha sparso nel centro storico di Albenga in Vico Falchero alcune esche".

La denuncia arriva dalle Guardie Eco Zoofile di GADIT che aggiungono: "Sono state rinvenute 7/8 bustine contenenti veleno per topi. Tutto questo, probabilmente in buona fede, è stato fatto senza preoccuparsi delle gravi conseguenze che avrebbe potuto arrecare sia a cani e gatti, ma sopratutto ai bambini".

"Si tratta di sostanze pericolose sia per gli animali domestici che per le persone. Non possono essere lasciate sul territorio, a meno di non possedere le prescritte autorizzazioni e nel rispetto delle precise modalità previste dalle norme di legge".

"Esistono altri sistemi per posizionare le esche per i topi, come per esempio le scatoline apposite chiuse che non creano pericolo ad altri animali o persone, gestite da una ditta specializzata - concludono le Guardie Eco Zoofile di GADIT - La speranza è di non dover più segnalare casi simili. L'appello è di rivolgersi alle autorità competenti per non mettere a repentaglio la incolumità di bambini e animali".