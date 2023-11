Mareggiata in arrivo anche a Ponente, a Finale chiusi passeggiate, moli e cimiteri

A destare particolare preoccupazione sia la potenza dei marosi, sia la tenuta alle raffiche delle alberature presenti sul territorio, segnatamente nelle aree interdette al pubblico dal provvedimento.

"Sono spiaciuto che queste condizioni meteo si verifichino proprio in un giorno a cui tutti teniamo per commemorare i nostri cari - afferma il primo cittadino - tuttavia valutando la situazione e la presenza di alberi nei nostri campisanti, la responsabilità del mio ruolo mi ha portato a questa scelta per evitare spiacevoli incidenti alle persone".

"Se le previsioni saranno corrette prego tutti di rispettare le misure di sicurezza richieste e previste dall'ordinanza, anche se comprendo come il mare in tempesta sia una delle più affascinanti viste che possa offrire la natura da riprendere in foto. Tuttavia la sicurezza delle persone viene prima di tutto" chiosa il sindaco.