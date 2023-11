Savona, per il Mercato civico di via Giuria soltanto un'offerta per i cinque stalli ancora disponibili

Scadeva lunedì alle 12 il termine per la presentazione delle offerte dei cinque stalli liberi al Mercato Civico di via Giuria. In seguito alla proposta Palazzo Sisto ha avviato la procedura per la nomina della commissione che valuterà la proposta e se il nuovo operatore che intende installarsi al mercato civico ha i requisiti richiesti.

Un primo bando era già stato pubblicato la scorsa estate legato anche al progetto di rilancio della struttura avviato dal Comune. I posteggi disponibili erano quelli con i numeri 3,9,17,18,19 .Era stata presentata un'unica offerta che era stata presentata. Ma la proposta si è rivelata carente rispetto ai requisiti fondamentali segnalati nel bando e, pertanto, inammissibile.

Tra i criteri fissati dall'amministrazione nell'ultimo bando c'erano la vendita di prodotti di qualità come ad esempio prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali, a Denominazione Comunale (De.Co) o connotati dalla tradizione territoriale regionale, garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta, anche con degustazioni ed eventi, la fornitura di ulteriori servizi, come prenotazione della della spesa con consegna presso il posteggio o a domicilio, forme speciali e innovative di vendita e qualità architettonica dell'allestimento.