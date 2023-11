Sfornata l'ultima farinata a "La Nicchia", chiude la storica trattoria di Albissola

Ha sfornato la sua ultima farinata e ora si godrà dopo anni un meritato riposo.

Ultimo giorno di lavoro nella serata del 31 ottobre per Ezio Odasso titolare della trattoria "La Nicchia" di Repetto ad Albissola Marina che ha deciso così di concludere l'attività tanto apprezzata da generazioni di savonesi per la qualità non solo della farinata ma anche per la cucina.

L'ingresso e subito il forno dove si poteva ammirare l'arte in pala della cottura e la farcitura con la possibilità anche di portarsi a casa d'asporto una vera e propria prelibatezza.

In tanti nelle ultime ore sui social stanno esprimendo il loro rammarico per la chiusura con i messaggi di ricordo e di apprezzamento per una vera e propria eccellenza per la provincia di Savona.