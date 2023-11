Sviluppo delle montagne liguri: in arrivo 1,9 milioni di euro per 184 comuni

È stato ripartito ai 184 Comuni liguri montani gran parte del FOSMIT, Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, per risorse pari a 1,9 milioni di euro.

I restanti 937mila euro saranno resi disponibili con un bando successivo, i cui criteri verranno concertati con Anci Liguria a beneficio dei piccoli Comuni, con priorità per interventi sul dissesto idrogeologico.

La distribuzione del Fondo da parte di Regione, concertata con Anci durante una lunga serie di riunioni svolte a partire dal mese di luglio, è stata effettuata sulla base di criteri relativi a popolazione e superficie, previsti dalla legge di settore.

Tale riparto ha portato all’attribuzione di uno stanziamento, a ciascun Comune beneficiario classificato montano e parzialmente montano, di importi maggiorati rispetto alla precedente assegnazione (2022).

“Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra per sostenere le necessità del territorio - dice il Vicepresidente della Regione Liguria con delega all'Agricoltura e al Marketing territoriale Alessandro Piana -, promuovere e realizzare interventi di salvaguardia delle aree interne sotto diversi aspetti. Si pensi allo stoccaggio delle acque per i diversi usi, alla sistemazione e promozione dei tracciati escursionistici passando per la valorizzazione dei centri storici e al ripristino della percorribilità in sicurezza delle strade. Il lavoro con Anci continuerà su questa rotta e sarà intensificato per rispondere sempre più alle istanze locali e dei piccoli Comuni”.

“Un risultato frutto della sinergia tra la Consulta Piccoli Comuni, la Commissione Montagna di Anci Liguria e Regione, con l’auspicio che in futuro vi siano ancora maggiori risorse disponibili soprattutto per i Comuni montani – commenta il Sindaco di Cesio Fabio Natta, coordinatore della Consulta Piccoli Comuni di Anci Liguria – Lo consideriamo sicuramente un buon risultato, visto che tutti i ‘piccoli’ risulteranno beneficiari di queste risorse, con un aumento del 50% rispetto a quanto percepito in precedenza. Questo consentirà, a fine anno, di avere a bilancio delle somme che possono consentire di effettuare degli interventi comunque significativi per i territori”.