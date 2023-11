Carcare, minaccia la madre per soldi e danneggia il negozio: 27enne arrestato dai carabinieri

Giovane, disoccupato e tossicodipendente: questo il cocktail esplosivo che ha portato un ventisettenne di Carcare a recarsi nel negozio della madre ed a minacciarla per ottenere denaro.

Al rifiuto della donna, stufa di essere l’oggetto di continue analoghe angherie da parte del figlio, quest’ultimo in evidente crisi di astinenza, non ha esitato ad iniziare a distruggere l’arredamento del locale, provocando un fuggi fuggi tra i clienti terrorizzati.

A questo punto, la madre, nel tentativo di salvare l’attività commerciale alla quale ha dedicato tutta una vita, si è posta a scudo del mobilio, lasciando quindi incustodita la cassa, dando modo al figlio di arraffare le banconote contenute per poi darsi ad una precipitosa fuga.

Allertati telefonicamente, i carabinieri di Carcare sono immediatamente giunti sul luogo, ponendosi sulle sue tracce. Con l’ausilio dei colleghi di Altare, chiamati in rinforzo, i militari hanno rintracciato il giovane poco distante con ancora il denaro addosso. Vistosi braccato, il 27enne, che ancora non era riuscito a procurarsi lo stupefacente, è andato nuovamente in escandescenza, tentando in ogni modo di sottrarsi alla cattura.

Una volta fermato e tratto in manette dai militari, il ragazzo è stato accompagnato prima in caserma e poi presso il carcere Marassi di Genova, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L'arresto conferma l’attenzione dell’Arma nella protezione delle donne e delle fasce più deboli, oggetto di soprusi che divengono ancor più subdoli quando consumati all’interno delle mura domestiche. I carabinieri ribadiscono che, in caso di necessità, l’immediato contatto al 112 o al più vicino comando Arma, garantirà di trovare sempre qualcuno pronto ad aiutarvi e ad intervenire in vostro soccorso.