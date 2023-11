Pietra, 834mila euro dalla Regione per la messa in sicurezza di via della Cornice-via Ranzi e viale della Repubblica

"L’assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone ci ha ufficialmente comunicato, nei giorni scorsi, che i nostri progetti inerenti la sistemazione strutturale e infrastrutturale di via della Cornice/via Ranzi e di Viale della Repubblica, per i quali avevamo presentato istanza a inizio 2023 nell’ambito della programmazione regionale degli interventi e delle progettazioni infrastrutturali in materia di viabilità e mobilità ciclistica, sono stati finanziati rispettivamente con 324 mila euro e 510 mila euro, all’interno della dotazione regionale a valere su fondo di sviluppo e coesione 2021/2027".

Cosi commentano soddisfati il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l'assessore ai Lavori Pubblici Francesco Amendola.

"Due interventi infrastrutturali e di riqualificazione urbana molto attesi che prevedono il rifacimento e la messa in sicurezza di alcuni tratti di pavimentazione stradale, a compimento di lavori iniziati nell’anno scorso e in quello in corso. Un risultato importante che da ragione, ancora una volta. della grande opera di programmazione da parte dell'amministrazione comunale e di predisposizione degli atti da parte degli uffici, che ringraziamo, e soprattutto di un'idea chiara di quello che ci vuole per il paese e la capacità di metterla in pratica", continuano.

"Come amministrazione comunale, sul fronte delle opere pubbliche, abbiamo attenzionato tutto il territorio cittadino e, con i lavori appena finanziati, interveniamo, per ciò che concerne via della Cornice/via Ranzi, su una importante direttrice di collegamento con la zona collinare residenziale immediatamente retrostante la zona costiera mentre, in viale della Repubblica, ci inseriamo, completandolo, nell’importante intervento di riqualificazione urbanistica dell’intera zona del levante cittadino", proseguono De Vincenzi e Amandola.

"In via Cornice/via Ranzi è previsto il completamento della sistemazione del piano viabile iniziata nel 2022 con l'esecuzione di opere di bitumatura e la realizzazione di marciapiedi nella parte iniziale della via che presenta notevoli tratti di ammaloramento dovuti anche al passaggio di sottoservizi avvenuto negli ultimi anni che ha determinato situazioni critiche in termini di sicurezza, sia per la viabilità veicolare ma soprattutto per quella ciclistica e delle utenze deboli".

"In Viale della Repubblica si procederà con un intervento di conclusione di un più ampio progetto di riqualificazione e messa in sicurezza che riguarda l'intera area a levante del centro storico, dove negli ultimi anni la nostra amministrazione ha investito idee e risorse al fine di rigenerare una porzione di territorio", concludono il sindaco e l'assessore.