Fabio Incorvaia e la Jet Ski Therapy a "Tu si que vales": "Perché con la follia si possono realizzare grandi sogni"

"Perché con la follia si possono realizzare grandi sogni". Questa la frase che ha usato il savonese Fabio Incorvaia, 7 volte campione del mondo di moto d'acqua che ieri a "Tu si que vales", talent show in onda su Canale 5, ha illustrato la Jet Ski Therapy, da lui ideata, che vuole donare gioia e divertimento a persone con diverse abilità.

Incorvaia nelle sue iniziative ricrea le emozioni delle gare, facendo provare a genitori e ragazzi disabili cosa voglia dire partecipare ad un evento sportivo: la preparazione psicologica, l'eccitazione dei giorni prima della gara.

E ieri sul palco ha portato il suo bellissimo messaggio facendo enozionare i giurati e il pubblico.

"La Jet Ski Therapy inizia il 24 Maggio 2019 in anonimato a Genova nel Porto Antico durante la manifestazione la "città dello Sport", con il passaparola nei social, vi hanno partecipato circa 20 famiglie genovesi incuriosite. Il 21 Giugno - con la collaborazione e patrocinio del Comune di Savona alla base della Torretta, simbolo della città - è partito il progetto Jet Ski Therapy, con 60 iscritti per un totale di circa 200 persone tra famiglie private, strutture e associazioni - spiegano dall'organizzazione - E' stato un successo cui hanno partecipato diverse associazioni. Ad ogni associazione è stato modificato il nome in “Team”, cosicché un’associazione come l' Ass. Down Savona Onlus diventa “Team ADSO” e i ragazzi possono così sentirsi parte di una vera squadra di sportivi. Dopo diversi eventi, cui hanno partecipato Associazioni e famiglie con disabili, la JET SKI THERAPY è ora ufficialmente riconosciuta dalla Regione Liguria e vanta numerose edizioni in Albissola Marina, Savona, Vado Ligure, Genova, Sarzana e Terracina. Teniamo a sottolineare come la Jet Ski Therapy sia un evento assolutamente gratuito per i partecipanti e che si basa su contributi di aziende, sponsor ed enti per l’organizzazione ed i materiali donati ai partecipanti, ma soprattutto sul volontariato operativo e costante del nostro staff".