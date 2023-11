Savona, fuga di monossido in un condominio: due persone intossicate

Attimi di paura nel pomeriggio odierno per una fuga di monossido di carbonio a Savona, sprigionandosi pare all'interno di un condominio. La macchina del pronto intervento si è mobilitata poco dopo le ore 17 in via Milano.

Sul posto i vigili del fuoco, la Croce Bianca di Savona, la Croce Verde di Albisola e la Croce Oro di Albissola-sezione Savona.

Due persone, rimaste lievemente intossicate, sono state trasportate in ospedale per le cure del caso. Le cause sono ancora in via di accertamento da parte delle autorità competenti.