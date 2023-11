Al via a Londra “#Pesto Masterpiece of Liguria", la campagna che premia il simbolo della Liguria nel mondo

Il Tamigi si colora di verde pesto, portabandiera della Liguria in occasione della fiera del turismo mondiale WTM World Travel Market, che riunisce a Londra da oggi all’8 novembre i protagonisti del settore. Grazie all’installazione immersiva a forma di mortaio gigante – con i suoi 6 metri d'altezza per 8 metri di larghezza in navigazione sulle acque del Tamigi – anche l’Inghilterra premia l’enogastronomia ligure come eccellenza del Made in Italy. Un’iniziativa di promozione territoriale di grande impatto, a cui si abbina la semifinale del Campionato mondiale di Pesto al mortaio organizzata da Regione Liguria in collaborazione con Camera di Commercio. La gara permette di individuare uno dei protagonisti della finale che si svolgerà a marzo a Genova. Queste le iniziative della campagna #Pesto Masterpiece of Liguria, inaugurata oggi all’Hotel Sea Container di Londra dove il governatore Giovanni Toti, insieme allo chef Roberto Panizza, ideatore del Genova Pesto World Championship, incontrerà i giornalisti internazionali e stakeholder per parlare del ‘brand’ sinonimo di crescita economica, turismo e competitività.

“Il pesto è uno dei nostri prodotti più noti e riconoscibili - ha detto il presidente Toti - la seconda salsa più consumata al mondo. La Liguria con il pesto occupa un grande ruolo nell’immagine dell’Italia all’estero e abbiamo voluto renderlo simbolo per promuovere tutto il nostro territorio, con i suoi colori, sapori e tradizioni. Festeggiamo un anno che sta andando molto bene dal punto di vista delle presenze, nonostante le tante crisi e guerre che attraversano il mondo, oltre al massimo dell’occupazione mai raggiunta nel nostro territorio e straordinari risultati nell’export. A tutto questo va dato il supporto che merita: se pensiamo che negli anni scorsi la Liguria era totalmente assente dal mercato internazionale del turismo e dell’enogastronomia, ora invece la nostra Regione è una piccola superpotenza, diventando una delle regioni d’Italia che è cresciuta di più nel campo del turismo. In questo caso abbiamo utilizzato un metodo di marketing già usato molto dai grandi marchi, portando un oggetto iconico come il mortaio nel Tamigi, poi nella Sprea di Berlino, nella Senna a Parigi e sulla darsena dei Navigli di Milano. Una strategia che sta facendo sì che la Liguria, anche in una fiera nella quale competiamo con i più grandi al mondo, sia presente, visibile e riconoscibile”.

Nei giorni scorsi la presenza della Liguria alla fiera del turismo era stata annunciata da una campagna promozionale all’aeroporto di Heathrow a Londra, in programma fino al 12 novembre.

“Stiamo dando il via - conclude il presidente Toti - ad una stagione di grande promozione: da oggi fino a marzo 2024 in tutti i maggiori aeroporti d’Europa sarà presente la nostra campagna di promozione turistica, con il pesto, le bellezze naturali e artistiche e i capolavori della nostra regione, rappresentata attraverso simboli e luoghi iconici. Poi la presenza allo stand Enit con i nostri operatori, la cartolina di Sanremo 2024 coi i suoi milioni di telespettatori e con la Liguria tornata protagonista della kermesse, per non parlare della promozione turistica per la prossima stagione e la creazione di sinergie tra mondo del turismo, dell’arte della cultura, ovvero di tutto ciò che porta attrattiva per un territorio. Fondamentale anche, a marzo, la presenza a Genova del maggiore salone della croceristica del mondo, che abbiamo 'rubato' a Miami. Dobbiamo continuare con la formazione dei nostri giovani in questi settori, cosa che già facciamo con gli Its”.