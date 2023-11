A Savona la presentazione della "Mappa dell'accoglienza e della cura"

Venerdì 10 novembre alle ore 10:30 nella Sala Rossa del Municipio, in piazza Sisto IV, la Caritas della Diocesi di Savona-Noli presenterà la "Mappa dell'Accoglienza e della Cura", parte del progetto "Mappe di una città in-divenire", a cura di Nausicaa Pezzoni e realizzato grazie al contributo dell'8xmille. Si tratta di uno strumento elaborato grazie al contributo di diversi operatori sociali e che identifica sul territorio cittadino i servizi utili per chi è appena arrivato o si trova in una situazione di precarietà.

Sulla mappa vengono localizzati anche alcuni elementi che costituiscono riferimenti per orientarsi per chiunque abiti in città. La mappa vuole essere strumento fruibile direttamente dai cittadini in difficoltà ma anche per gli operatori e soprattutto per il singolo individuo per orientare all’accesso ai servizi di primo livello.

L'iniziativa rientra tra gli eventi dal titolo "Connessi, Custodi, Fratelli. 50 anni di Caritas per abitare il futuro", ideati per celebrare il cinquantesimo anniversario dell'organismo pastorale, fondato nel 1973 per volontà di monsignor Giovanni Battista Parodi come conseguenza dell’istituzione della Caritas Italiana nel '71 da parte di papa Paolo VI. La Caritas ha come presidente il Vescovo ed è il suo braccio destro per la testimonianza della carità della comunità cristiana.

Non avendo personalità giuridica, nel '96 ha creato la Fondazione Diocesana Comunità Servizi per la gestione delle attività e dei progetti di animazione. Si occupa di contrasto alla povertà, tutela dei diritti, attivazione nella comunità cristiana e nella società di processi che portino all’attenzione verso l’altro e al bene comune. La Caritas e la fondazione hanno varie sedi dislocate sul territorio cittadino: la sede legale in via Mistrangelo 1, quella operativa principale in via dei Mille 4, con servizi per la grave marginalità e l’integrazione dei migranti, il Centro Diurno di Solidarietà in via De Amicis 4R, la casa d'accoglienza notturna maschile e femminile in via Guidobono 12, l’Emporio della Solidarietà in via Romagnoli 19, appartamenti gestiti come punti d'accoglienza.