Cengio, acqua sporca dai rubinetti: preoccupazione tra i residenti

Da diversi giorni, i residenti di Cengio si trovano ad affrontare un disagio che riguarda direttamente la qualità dell'acqua potabile che esce dai rubinetti delle loro case.

L'allarme è stato lanciato quando un numero significativo di cittadini ha iniziato a segnalare la comparsa di acqua sporca, sollevando legittime preoccupazioni sulla sicurezza e l'idoneità all'uso domestico.

"Ireti ha assicurato che il problema verrà risolto in mattinata - commenta un residente - L'azienda però, non ha risposto alle domande sulla potabilità dell'acqua. Questa situazione non è ammissibile".