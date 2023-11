Millesimo: il premio "Enrico II Del Carretto" a Battistino “Batti” Pregliasco, tra i fautori della vittoria Ferrari a Le Mans

Una vita al top nel mondo dei motori, nonché tra i fautori della vittoria Ferrari a Le Mans: quest'anno il premio "Enrico II Del Carretto al merito" sarà assegnato a Battistino “Batti” Pregliasco.

Giovedì 9 novembre si celebra l’817° anniversario dalla fondazione del Comune di Millesimo, data in cui, secondo la tradizione, Enrico II Del Carretto fece costruire le mura della cittadina. Come di consueto, dal 1984, anno della sua istituzione, viene conferito il premio "Del Carretto al merito di Millesimo" alla persona o all'associazione cittadina che si è particolarmente distinta all'interno della comunità.

Quest’anno la Commissione per l’assegnazione ha deciso di premiare Battistino “Batti” Pregliasco con la seguente motivazione: nato a Millesimo da una famiglia legata al motorsport e con una passione innata per la velocità, “Batti”, ha vissuto nel mondo dei motori a 360 gradi.

Nel 1989, giovane pilota, vince una selezione dalla Ford per creare nuovi talenti, e passa dall’originaria passione per i rally alla pista. Partecipa al campionato “Formula Ford 1990”, dove alla prima esperienza con le monoposto è terzo assoluto, vince la categoria “Rookie” e si guadagna la fiducia ed un contratto per continuare a correre per la “Ford Motorsport”.

Nel 1991 prende parte alla finale del “Fiesta Cup” arrivando terzo e nel 1992 è catapultato tra i top driver professionisti che disputano il campionato Superturismo.

Porta al debutto la nuova “Ford Escort Cosworth” da oltre 500 cavalli, la massima categoria del momento, dove lotta ad armi pari con nomi come Nannini, Larini, Patrese, De Cesaris, Capelli, tutti piloti con un passato in F1 ed un palmares incredibile.

Dal ’95 al ’98 partecipa a gare di prestigio con le “Porsche 911” come la “24h di Daytona”, la “24h di Spa”, la “12h di Suzuka”, la “6h di Zuhai”, ma la carriera con le case costruttrici sembra ormai lontana.

Nel 1999, invece contro le aspettative. arriva la chiamata dell’importatore “Ferrari” francese Charles Pozzi che lo assolda per un intero campionato. Chiamata che segna un capitolo importante: inizia per “Batti” il legame, mai più interrotto, con il Cavallino Rampante.

Quinto nel campionato Europeo Challenge, con la Ferrari 355, è designato nel 2000 dalla casa madre e dal suo preparatore ufficiale Michelotto a sviluppare la nuova GT Ferrari: la 360 Modena. Una serie di podi nel campionato francese, italiano, e una vittoria del campionato mondiale Team FIA GT 2001 sono i primi risultati che portano la Ferrari 360 GTN ad esser una delle vetture più ricercate e vendute nel mondo dell’endurance.

Il 2004 segna il passaggio dall’altra parte del muretto, e “Batti” ricomincia da zero come team manager/ direttore sportivo. Nel 2007 la chiamata di “AF Corse” che sta diventando il team di riferimento “Ferrari” per i programmi sportivi ufficiali e per lo sviluppo delle vetture GT.

Inizia una crescita esponenziale di un team che ad oggi conta qualche centinaia di meccanici, gestisce campionati in tre continenti ed è senza dubbio il più blasonato nella storia del motorsport. Molteplici i successi di “AF Corse”, dal 2010 al 2022, in cui “Batti Pregliasco” è stato team manager.

Il 2023 è l’anno della consacrazione: “AF Corse” diventa partner ufficiale di “Ferrari” e cambia nome diventando “ Ferrari-AF Corse” con il nuovo ed ambizioso progetto di sviluppare e portare al debutto la 499P, il prototipo che tutti i fan Ferrari aspettavano da 50 anni. L’elaborazione della vettura è in simbiosi con i migliori tecnici di Ferrari e la nuova Hypercar, che debutta alla prima gara di Sebring (Usa) a marzo, è un successo mediatico ancor prima che sportivo. La bellezza della macchina e la voglia di rivedere una Ferrari vincente nella classe regina fanno decollare gli ascolti e le visualizzazioni del campionato. Il debutto è firmato con una pole position, a cui fanno seguito una serie di podi in tutte le gare disputate. L’impresa senza precedenti arriva a giugno con la vittoria assoluta alla “24h di Le Mans”; vittoria ancor piu incredibile per una vettura al debutto, dopo 50 anni di assenza di Ferrari da questa categoria e, ciliegina sulla torta alla 100° edizione della mitica “maratona automobilistica francese”.

Le celebrazioni per l’anniversario della fondazione prenderanno il via domani, giovedì 9 novembre alle 18.30, nella chiesa parrocchiale, con la santa messa in ricordo degli Amministratori comunali defunti. Alle ore 19.30 circa, proseguiranno davanti al Municipio con l’esibizione della Banda “A. Pizzorno”. A seguire, nella sala consiliare, la consegna (in diretta video dal Bahrein - Emirati Arabi) del Premio Enrico II Del Carretto.