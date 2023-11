Giustenice, 70enne cade da un ulivo: codice rosso al Santa Corona

Soccorsi mobilitati nel pomeriggio odierno a Giustenice, intorno alle 15.00, per un uomo di circa 70 anni caduto da un ulivo.

Una caduta di circa 5 metri, nella zona di via Cappelletta, che ha portato la persona coinvolta a sbattere violentemente nella fascia sottostante riportando così traumi e contusioni varie.

Sul posto immediato l'intervento dei militi di Pietra Soccorso e dell'automedica che hanno trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: secondo quanto riferito, non sarebbe in pericolo di vita.