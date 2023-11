Savona, il comune affida il progetto per la riqualificazione definitiva delle vie pedonalizzate

Dopo la fase sperimentale di "urbanistica tattica" Palazzo Sisto procede con la progettazione di quelli che dovranno essere gli interventi definitivi e permanenti. Nessun passo indietro, quindi, come ha chiesto la minoranza in consiglio comunale per l'ultimo tratto di corso Italia ma la giunta prosegue con i lavori di sistemazione definitiva delle vie pedonalizzate di recente.

Per la progettazione il Comune si è affidato ad un soggetto esterno e sarà lo studio dell'architetto Giacomo Airaldi di Alassio ad occuparsi dello studio di fattibilità tecnico economica delle vie interessate e cioè Corso Italia dall'intersezione con Via Dei Vegerio all'intersezione con Via Pertinace e dall'intersezione con Via Battisti sino all'intersezione con Via Paleocapa; Via Mistrangelo da Piazza Diaz all'intersezione con la Salita Schiena Coste; Via Rossello da Via Mistrangelo sino all'edificio di cui al civico 19 rosso; Via Manzoni da Via Paleocapa all'intersezione con Via Santa Maria Maggiore compresa l'area d’intersezione che detta Via forma con la Piazza Sisto IV; Via Ratti da Piazza Mameli a Corso Italia.

“Al fine di valorizzare tali spazi pubblici e migliorare la qualità urbana è stato attivato un percorso di riqualificazione, sperimentale, innovativo, temporaneo, noto come "urbanistica tattica" – spiega Palazzo Sisto - in prospettiva della loro riqualificazione definitiva all’interno di un progetto organico complessivo".

Nelle settimane scorse, per consentire l'avvio della progettazione di riqualificazione delle vie,il Comune ha affidato ad una società esterna l'incarico di fare un'indagine preliminare con i georadar per individuare la presenza di vecchie pavimentazioni in basoli che potrebbero trovarsi sotto all'asfalto.