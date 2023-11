A "Pozzo Garitta" ad Albissola torna Oreste Edgardo Rossi: la personale dall'11 al 26 novembre

Da sabato 11 a domenica 26 novembre, nello spazio espositivo di Pozzo Garitta ad Albissola Marina, sarà ospite del locale Circolo degli Artisti il pittore di origini piemontesi, ma ormai da tanti anni albissolese, Oreste Edgardo Rossi.

L'inaugurazione della sua personale "Armonie" sarà sabato 11 novembre alle ore 17 e l'orario di apertura sarà dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19, domenica dalle 10 alle 12.

E dall'1 al 30 novembre anche in "Vetrina d'Artista" presso il Centro Artigianale Restauri in via Repetto di Albissola Marina.

"Ho esposto per la prima volta nel 1978 al Circolo degli Artisti di Albissola Marina - spiega l'artista - L'accoglienza favorevole nei confronti dei miei lavori mi ha spinto a progredire, tanto che, negli anni, ho fatto mostre in città della Liguria e del Piemonte, per approdare negli Stati Uniti nel 1992 e nel 2006. Sono seguite altre personali, tra le quali quella presso Palazzo Ducale di Genova. Il 2014 vede un ritorno al Circolo degli Artisti e all'Atelier Gulli di Savona nel 2016. Le mie tele sono prevalentemente ad olio, ma la tecnica mi permette di dare efficacia al disegno usando matite, penne, chine miscelate in modo da dare ai soggetti la stessa luminosità dell'olio insieme con la precisione del tratto".