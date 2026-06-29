San Pietro arriva dal mare: Borgio Verezzi rinnova la tradizione (FOTO)

Al via ieri, domenica 28 giugno, la due giorni dedicata alla Festa Patronale di San Pietro Apostolo a Borgio Verezzi. Le celebrazioni si sono aperte con il tradizionale arrivo dal mare del simulacro del Santo al molo, seguito dalla processione guidata da don Carmelo Galeone fino alla Chiesa del Redentore, alla quale hanno preso parte i Cristi delle Confraternite, la Società Filarmonica "Guido Moretti 1518" di Pietra Ligure e il gruppo storico in costume. Presenti per l'occasione diverse autorità civili e militari del territorio.

In precedenza, il molo ha ospitato anche la Festa della Bandiera Blu, promossa dal Comune e dall'Associazione Bagni Marini. La manifestazione ha visto il corteo-staffetta dei balneari con la Bandiera Blu, interventi dedicati alla tutela della biodiversità e la consegna del vessillo ai Bagni Marini e al paese. Sono intervenuti il consigliere comunale Pier Luigi Ferro, il sindaco Renato Dacquino e la presidente dell'Associazione Bagni Marini, Fernanda Ferrabone. Protagonisti anche gli alunni dell'Istituto Comprensivo, accompagnati dalla dirigente Giusi Manno, che hanno letto alcune poesie del concorso scolastico "Gocce di mare in versi".

I festeggiamenti proseguiranno questa sera, lunedì 29 giugno, con la Santa Messa solenne in programma alle ore 20 nella Chiesa Parrocchiale.