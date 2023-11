Albenga, Tomatis (FdI): "Topi e degrado infestano Lusignano"

«Un grosso problema di infestazione di topi riguarda le periferie di Albenga e in particolare la frazione di Lusignano. Purtroppo, disattesa ogni promessa elettorale, anche le mie segnalazioni inoltrate in passato al Comune non hanno avuto alcun riscontro, ma il problema è rimasto irrisolto tant’è che i cittadini sono esasperati e chiedono un intervento immediato per una criticità purtroppo cronica». Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, ha ascoltato una delegazione di abitanti della frazione ingauna che hanno chiesto di verificare di persona le criticità. Durante il sopralluogo ha raccolto proteste e malumori.

«Emerge una situazione grave che merita l’attenzione di chi dovrebbe governare la città disinteressandosi per una volta di passerelle e proclami trionfalistici. Sia nelle ore serali, che di giorno, i cassonetti sono diventati il banchetto privilegiato per topi e insetti. Lo spettacolo è certamente indecoroso, ma è soprattutto preoccupante per gli abitanti di Lusignano. L’origine di questo problema – sottolinea Tomatis – è sicuramente la pulizia praticamente inesistente nella frazione. Sono anni che gli abitanti non vedono più un operatore ecologico con una scopa nei vicoli. Di tanto in tanto notano una spazzatrice ma solo nella via centrale il resto è totalmente in "autogestione" dai residenti che si trasformano in operatori ecologici. La sporcizia quindi è una costante».

Ma Tomatis ha raccolto anche altre segnalazioni: «I contenitori della spazzatura sono stati sistemati dinanzi alle plance dei morti con deposito di materiale ingombrante, soluzione questa che onestamente si poteva evitare con qualche piccolo accorgimento . Tutto intorno sono presenti erbacce altissime che non vengono tagliate. Un’altra situazione che rappresenta terreno fertile per la proliferazione dei ratti. Inoltre la fermata dell’autobus ridotta ad uno scheletro è totalmente divelta con vetri in frantumi sparsi per terra. In ultimo hanno allestito un cantiere sulla piazza della chiesa, che probabilmente per via di qualche solito intoppo burocratico, è stato bloccato provocando disagi per gli abitanti e soprattutto all’unica attività commerciale presente a Lusignano e nessuno conosce una data eventuale per la ripresa dei lavori. L'impegno preso è la comunicazione urgente con gli uffici comunali per programmare interventi mirati e risolutivi mantenendo monitorata la situazione».