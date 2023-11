Quiliano, arriva la Carovana della Prevenzione con visite specialistiche: "Un'iniziativa importante" (FOTO e VIDEO)

È arrivata questa mattina a Quiliano la Carovana della Prevenzione. Si tratta del programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile di Komen Italia che offre ad un pubblico sempre più ampio attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere.

In particolare, la Carovana si rivolge a donne che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico e che per questo dedicano meno attenzione alla propria salute. La tutela della salute femminile ha importanti ricadute sul benessere della collettività, per il ruolo fondamentale della donna in ambito familiare, lavorativo e sociale.

La Carovana della Prevenzione ha svolto 800 "Giornate di Promozione della Salute Femminile" in 17 regioni italiane, offrendo oltre 200.000 prestazioni mediche gratuite in luoghi e realtà dove la prevenzione arriva con molta più difficoltà e dove si ha poco tempo per preoccuparsi di un bene così prezioso come la salute.

La raffineria Sarpm sostiene il progetto Carovana della Prevenzione e offre una giornata di promozione della salute con visite specialistiche per la prevenzione dei tumori del seno riservate alle donne fuori screening regionali (mammografia per donne fra i 40 e i 49 anni e over 70 e ecografia senologica under 40) residenti nel Comune di Quiliano.

L’incontro è previsto in Piazza della Costituzione, lato Palazzetto dello Sport nel comune quilianese con orario dalle 9.30 alle 16.30.

Sarà possibile prenotarsi per una sola prestazione tra quelle elencate all’indirizzo https://www.komen.it/carovana-della-prevenzione-quiliano-novembre/.