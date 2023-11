Da Savona alle Alpi, con una scorribanda in Francia: Elwood è tornato il Re dei boschi

L'attenzione e l'affetto verso Elwood, il lupo caduto lo scorso marzo in un giardino di via Firenze a Savona, hanno trovato risposta attraverso i canali social dell'Enpa di Savona.

Dal recupero all'intervento ortopedico, fino al rilascio dopo una lunga riabilitazione, la sua storia ha catturato il cuore di molti: "Tramite il radiocollare abbiamo seguito i suoi spostamenti, dal sito di rilascio sulle alture delle città della Torretta, fino in Francia e adesso sulle Alpi a cavallo del confine", spiegano dall'Enpa.

"Come da nostri migliori presagi, il nostro amico è tornato ad essere un Re dei boschi. Non avevamo dubbi, la nuova zampa, un po' bionica, per così dire, consente ad Elwood di fare tanta strada e mantenersi in forze".

"Chissà dove si spingerà in futuro per schivare altri branchi o magari farsi ammettere da uno di essi. Non possiamo che continuare ad augurargli buona vita", concludono dall'Enpa.