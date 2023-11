I volontari di "Savona Pulita" e il comitato "Ambiente e decoro del quartiere" puliscono Piazza delle Nazioni

Hanno preso sacchi, guanti, pinze e si sono dati da fare per ripulire piazza delle Nazioni, area verde del quartiere di Santa Rita molto frequentata dai residenti e dalle famiglie dei bambini delle scuole De Amicis, ma spesso piena di cartacce e sporca.

Sabato i volontari di "Savona Pulita" in collaborazione con il comitato “Ambiente e decoro del quartiere” si sono ritrovati in Piazza delle Nazioni per la pulizia dei giardini e delle zone limitrofe.

Un lavoro reso possibile grazie ai patti di collaborazione previsti dal Regolamento sui beni comuni varato dall’attuale amministrazione, che vede i volontari lavorare per il bene della comunità in varie zone della città. Tutto in attesa della bonifica e riqualificazione dei giardini.

Tra le associazioni che rientrano nel patto di collaborazione di piazza delle Nazioni anche l'associazione Usei, che organizzerà nei giardini sport e attività per tutti, in sinergia con altri soggetti pubblici, privati o del terzo settore, con attività di valorizzazione dei Giardini di Piazza delle Nazioni attraverso corsi di calcio a titolo gratuito e iniziative di promozione culturale e integrazione sociale che coinvolgano sia i residenti sia le altre comunità straniere sul territorio ai giardini.