Savona, fissati i funerali di mister "Donni" Donati: l'ultimo saluto anche al Ruffinengo

Un ultimo saluto per il decano degli allenatori, Dionigio Donati scomparso all'età di 99 anni.

Il funerale verrà celebrato domani, martedì 14 novembre, alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di San Paolo in Corso Tardy&Benech a Savona. La salma poi proseguirà allo stadio Ruffinengo.

Donni, così era chiamato da tutti, è stato il mister di riferimento per una trentina d'anni per il Legino e il settore giovanile neroverde allenando in passato per tanto tempo anche i giovani del Savona.

I primi passi da calciatore, l'attaccante savonese della Roma Stephan El Shaarawy li aveva mossi proprio con Donati, per lui un vero e proprio maestro di calcio. 2 anni fa ha ricevuto dai Veterani dello Sport e dal Coni il Premio "Una Vita per lo Sport".