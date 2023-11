Difensore civico e Garanti della Regione oggi in I commissione

Oggi pomeriggio la I Commissione Affari generali, istituzionali e Bilancio, presieduta da Lilli Lauro, ha incontrato il Difensore Civico regionale Francesco Cozzi, il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato Andrea Campanile, il Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Doriano Saracino e il Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza Guia Tanda.

La riunione è stata l’occasione per approfondire le linee programmatiche dei rispettivi mandati.

«E’ stato un incontro molto proficuo – dichiara il presidente Lilli Lauro – nel quale abbiamo avuto la possibilità di conoscere in modo approfondito sia gli obbiettivi che gli interventi, che sono stati avviati e quelli in itinere, da parte di queste importanti figure di garanzia. Con le ultime nomine dell’estate scorsa – aggiunge il presidente - il Consiglio regionale si è dotato, infine, di una squadra di operatori competenti e capaci che mettono a disposizione la propria esperienza e la propria sensibilità per difendere con rigore, determinazione e imparzialità i diritti inviolabili dei cittadini liguri e dei soggetti più deboli».