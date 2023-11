Termovalorizzatore in Valbormida, Berni e Bicceri (Più Europa): “Non siamo contrari, necessaria però attenta valutazione”

“In merito alle recenti notizie comparse sulla stampa quotidiana, in linea con le linee programmatiche del partito, non esprimiamo contrarietà preconcetta alla possibile installazione nel territorio della regione di un termovalorizzatore che consentirebbe la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito regionale”. Lo affermano in una nota Alessandro Berni, presidente del gruppo di +Europa Savona, e Cristina Bicceri della direzione nazionale di +Europa

“Siamo contrari alle prese di posizione aprioristicamente negative, foriere di sterili contrapposizioni, che gli amministratori locali del Pd della Valbormida hanno già espresso nel corso di una precedente assemblea pubblica - proseguono -. Riteniamo, però, necessario che, prima dello sviluppo di dettaglio del progetto, venga fatta un’attenta valutazione sia degli obiettivi di riuso, riciclo e raccolta differenziata (obiettivi da privilegiare secondo quanto indicato dalla normativa Europea e che vedono la Liguria raggiungere un tutt' altro che virtuoso 57,64%) sia della fattibilità economica, che della sostenibilità ambientale di un tale impianto anche considerando i possibili luoghi di installazione”.

“Auspichiamo, infine, che Regione e/o Provincia promuovano, fin dalle fasi iniziali del progetto, un sufficiente numero di incontri pubblici, ascoltando e chiarendo le obiezioni di chi il territorio abita e conosce, per portare a conoscenza dei cittadini, anche sulla base delle esperienze fatte in altre entità territoriali, sufficienti elementi per una valutazione ragionata delle scelte fatte al fine di non cadere, come troppo spesso avviene, nella logica del “muro contro muro", concludono Berni e Bicceri.