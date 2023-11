Il 18 novembre la Colletta alimentare nei supermercati della diocesi

Anche nella diocesi di Savona-Noli sabato 18 novembre si svolgerà la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Agli ingressi dei supermercati le persone saranno invitate ad acquistare generi alimentari e all'uscita a donarli ai volontari. Nei prossimi mesi il Banco Alimentare distribuirà i prodotti raccolti alle strutture caritative convenzionate.

"È un gesto semplice e gratificante, testimonianza che solo la gratuità, la solidarietà e il dono rendono realmente umana la convivenza civile e vincono l’indifferenza, causa vera di tante ingiustizie - afferma Gabriella Andraghetti, presidente del Banco Alimentare della Liguria - In questi ultimi anni la richiesta di alimenti è cresciuta in maniera importante e quindi abbiamo bisogno dell’amicizia di tanti per far fronte alle nuove necessità emergenti".

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Banco Alimentare al numero di telefono 0107261996 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 o all'indirizzo di posta elettronica segreteria@liguria.bancoalimentare.it.