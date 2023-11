Tragedia a Bormida: malore lungo la strada, donna settantenne perde la vita

Macchina dei soccorsi mobilitata nella prima serata odierna a Bormida, dove alcune persone residenti in via Piano Soprano all'improvviso hanno scorto nel greto di un corso d'acqua che costeggia la strada il corpo riverso a terra senza vita di una donna.

Dalle prime informazioni, si tratterebbe di una signora del posto di 73 anni che avrebbe perso la vita probabilmente a causa di un malore improvviso.

Immediatamente allertati i soccorsi, come detto, questi non hanno però potuto far molto per la povera donna: sul posto, oltre al personale sanitario, anche i Vigili del fuoco per il recupero del corpo.