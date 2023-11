Torna l'Univalbormida nell'anno accademico 2023-'24: 24 corsi, 70 lezioni e 27 docenti

Sabato 18 novembre, alle ore 16, presso la sala consigliare di Millesimo verranno ufficialmente inaugurati i nuovi corsi dell’Univalbormida per l’anno accademico 2023-'24.

Nel corso del pomeriggio verranno presentate le lezioni, i docenti e le modalità di iscrizioni; l’appuntamento sarà allietato dall’intrattenimento musica, rigorosamente in acustico, proposto da Sara, Franco, Marco e Mattia.

Un’edizione con numeri da record: 24 corsi, 70 lezioni e 27 docenti si alterneranno da lunedì 20 novembre 2023 a martedì 14 maggio 2024 per proporre un “palinsesto” di grande valore e interesse. Dalla medicina all’alimentazione, dalla storia dell’arte alla letteratura, dall’architettura al diritto, dalla farmacia allo sport, dall’economia alla creatività manuale, insomma un programma in grado di soddisfare le curiosità e il bisogno di conoscere e di approfondire a 360 gradi. Ad arricchire ulteriormente l’offerta domenica 21 gennaio, alle ore 17, si terrà il concerto di chitarra classica proposti dal maestro Riccardo Pamparo.

«Sono particolarmente orgogliosa dei corsi proposti per questa edizione dell’Univalbormida - commenta l’assessore alla Cultura Alessandra Garra -. Un progetto in cui abbiamo sempre fortemente creduto, un momento di grande importanza per la nostra comunità durante il quale gli approfondimenti, la conoscenza, l’apprendimento diventano occasione di confronto e di convivialità. Ringrazio per la fattiva collaborazione e per l’impegno profuso la nostra Patrizia Vomero».

La prima settimana di lezioni proporrà, lunedì 20 novembre, il tema “Conosci te stesso. Diventa ciò che sei. Prenditi cura di te. La filosofia come cure di se”, una avvio e introduzione a filosofare e al corso con docente il professor Giovanni Fazzone. Martedì 21 poi sarà la volta di “Il campo di concentramento n. 95 di Cairo Montenotte” con docente il professor Adalberto Ricci. Giovedì 23 invece sarà lezione a tema “Walt Disney”, curata dal docente dottor Antonio Luca Sorbello. Tutte le lezioni inizieranno alle ore 15 presso la sala consigliare.

Per iscrizioni e prenotazioni è possibile contattare la biblioteca comunale allo 019564007.