"Ceriale non è un luogo tranquillo, l'Amministrazione non vuole il confronto mentre in città imperversano degrado e spaccio": la sferzata del consigliere Antonello Mazzone dopo il caso del cadavere in via Tagliasacchi

“Il cadavere rinvenuto nel greto del torrente di Ceriale? Ennesima dimostrazione che Ceriale non è per nulla una città tranquilla. Con una lettera, avevamo già segnalato al Prefetto una situazione di degrado e spaccio, anche e soprattutto nelle zone periferiche. Ancora durante il consiglio comunale dello scorso 14 novembre abbiamo presentato un’interrogazione a proposito della zona ‘T1’, sollecitando il controllo puntuale, perché c’è un continuo via vai, una pulizia del sito, una maggiore illuminazione di via Largo degli Orti, dove ci sono attività ricettive turistiche, per dare sicurezza alle persone”. E' il commento del consigliere Antonello Mazzone (CerialeSi), a margine del consiglio dell’altro ieri, che nella stessa giornata ha visto il ritrovamento del corpo senza vita in prossimità di via Tagliasacchi (LEGGI ARTICOLO). Le rapide indagini dei carabinieri hanno portato all'individuazione di un 32enne pregiudicato e senza fissa dimora, che avrebbe "giustiziato" il 47enne Massimo Romano in un garage a pochi metri dal ritrovamento della vittima, avvolta in una coperta legata con cavi elettrici.

“Questo non è il primo cadavere che viene rinvenuto a Ceriale – prosegue Mazzone - Era novembre del 2022, quindi un anno fa, quando ne era stato trovato uno proprio nella zona T1. Poi, l’estate scorsa, un uomo aveva rapinato un poliziotto in vacanza, rubando la moto e finendo per schiantarsi a Vessalico. Questi sono quelli più eclatanti. Gli episodi ci sono. La persona deceduta è stata trovata a Ceriale, non in altre località, quindi, c’è una forte necessità di maggiori controlli. Ho già detto in altre occasioni che il Comune dovrebbe fare dei protocolli d’intesa con la Polizia Locale e con i Carabinieri per intensificare i controlli a livello cerialese. C’è un movimento di illegittimità che non va assolutamente bene e va contrastato”.

Mazzone e Dani, proprio nel corso del consiglio comunale del 14 novembre hanno proposto un punto all’ordine del giorno sulla zona T1. Com’è andata? “Al punto 10 del consiglio, ci siamo allontanati perché ci sono state modifiche al regolamento che limita l’azione della minoranza, riducendoci i tempi di intervento a 45 minuti invece che 1 ora e mezza, limitando quindi il confronto con noi e portandoci in fondo ai Consigli, non più all’inizio, come è sempre stato. Ecco com’è andata – tuona Mazzone - Questa Amministrazione non vuole il confronto perché i membri non sono in grado di dare risposte, non sono preparati e questo emerge dal loro comportamento. Inoltre, hanno anche determinato la possibilità di inserire, all’interno delle sedute consiliari, gli interventi di professionisti da loro pagati, quindi si trincereranno dietro questi aspetti tecnici per fare scelte politiche che di fatto non fanno. Li abbiamo criticati fortemente anche su questo”.