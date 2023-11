Cadavere a Ceriale, trova conferme l'ipotesi dell'omicidio: si attende l'esito dell'autopsia

Trova conferme l'ipotesi dell'omicidio per quanto riguarda il caso del corpo senza vita rinvenuto nella giornata di ieri a Ceriale, adagiato sul greto del torrente all'altezza di via Tagliasacchi.

Il cadavere, avvolto da una coperta blu legata con del fil di ferro, è stato trovato in avanzato stato di decomposizione. Accanto al corpo era presente uno zaino.

Nella tarda serata di ieri, dopo il sopralluogo della Scientifica, i carabinieri hanno effettuato una nuova verifica sul posto in cerca di indizi, attivando subito la raccolta delle testimonianze dei residenti della zona.

Soltanto l'autopsia, in programma nel pomeriggio odierno, potrà chiarire con precisione le cause del decesso. Ad un primo esame gli inquirenti hanno constatato una profonda ferita sul naso dell'uomo: il pubblico ministero Giovanni Battista Ferro ha avviato così il coordinamento di tutti gli accertamenti per rischiarare i dubbi sul ritrovamento.

Accertata nel frattempo l'identità dell'uomo: si tratta di Massimo Romano, originario di Novi Ligure.